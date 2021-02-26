İskilip Belediyesi’nden bin aileye kömür yardımı

Çorum'un İskilip Belediyesi tarafından ilçede ihtiyaç sahibi bin aileye yapılacak kömür yardımının dağıtımına başladı.

Hilal Masa birimi tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere kömürleri belediye personeli tarafından evlerine kadar teslim ediliyor.

Kömür dağıtım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Sülük, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında daha önceden ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere kömür yaptıklarını söyledi.

Dağıtımı daha önce yapmayı planladıklarını ancak gerekli işlemlerin yeni tamamlandığını kaydeden Başkan Sülük, “Soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın yanında olabiliyorsak ne mutlu bize. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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