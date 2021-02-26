Çorum’da bir köy karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum’un Laçin ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, “İzolasyon tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı ile Laçin ilçemize bağlı Narlı köyü 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 18.00’den itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.