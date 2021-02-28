Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk: “İhtisaslaşmayı bir kaldıraç olarak kullanacağız”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Yüksek öğretim Kurulu'nun “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında yürütülen faaliyetlerin önemine işaret ederek, “İhtisaslaşmayı bir kaldıraç olarak kullanacağız” dedi.

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesi'nin de ortak paydaşları arasında yer aldığı Erciyes Üniversitesi ile Erciyes Teknopark'ın çevrimiçi olarak düzenlediği “3. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayın bölgede önemli adımların atılmasına öncülük edeceğine inandığını ifade eden Prof. Dr. Öztürk, “Bu çalıştaya çok önem verdik. Biz de ihtisas üniversiteleri arasındayız. İhtisaslaşma bizi heyecanlandırıyor. Kalkınma odaklı, üretmeye odaklı, birlikte gelişmeye odaklı bir yaklaşım. Bu çerçevede biz de yolun başında bir üniversite olarak bu tür çalışmaları, bu tür çalıştayları büyük fırsat olarak değerlendiriyoruz. Çünkü yakın bölgemizin, ulaşılabilir altyapı ve insan kaynakları bağlamında Türkiye'nin ortak üretimi olabilecek bu adıma çok büyük katkı sunacağı ortada. Bu çalıştay, bize çok yönlü katkı sunacaktır” diye konuştu.

Hitit Üniversitesi olarak çalıştayda “Enerji” başlığı dışında hemen hemen her başlıkta yer aldıklarını belirten Prof. Dr. Öztürk, özellikle altyapı tanıtımı anlamında Sağlık Bakanlığı ve TSE ile çalıştıkları, uluslararası akreditasyona sahip Bilimsel Teknik Araştırma Merkezi’ni tanıtmak istediklerini belirtti. Çorum'un sanayi alanında önemli bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, “Çorum, bölgesinde makine imalat anlamında çok öne çıkmış. Çok ciddi üretim kapasitesini aşmış durumda, Türkiye ortalamasının üzerinde. Bununla ilgili tecrübeleri de paylaşmış olacağız. Hocalarımızın ciddi danışmanlık ve ciddi piyasa etkileri söz konusu. Bunlar, şu ana kadar ihtisaslaşma dışında, bireysel etki ve katkılarla oluşmuş. Şu ana kadar bahsedilen bütün enstrümanlar bağlamında üretime dönük olarak, dağınıklığı, toparlayıcı bir etki olarak, ihtisaslaşmayı bir kaldıraç olarak kullanacağız. Tabii ki altyapı ve insan kaynakları anlamında da etkinliğimizi ve verimliliğimizi diğer üniversitelerimizle beraber sağlamak adına birlikteliğin ilk adımı bu tür çalıştaylara çok önem veriyoruz” dedi.

Prof. Dr. Öztürk, "Sağlık bilimleri alanında da önemli adımlar atılabileceğini, bu doğrultuda implant testleri, analiz ve geliştirme merkezi ile birlikte Hitit Üniversitesi'nin sahip olduğu kapasiteyi paylaşmak istediklerini belirterek, “Savunma ne kadar kritikse sağlık da zaten aynı oranda ne kadar kritik bir sektör olduğu ortaya çıktığı için tabi burada da adım atmamız lazım” ifadesini kullandı.

Çalıştay, 'Bilgi İletişim ve Haberleşme Teknolojileri', 'Enerji Araştırmaları', 'Makine, İmalat ve Malzeme Teknolojileri', 'Sağlık ve Yaşam Bilimleri', 'Sosyal ve Beşeri Bilimler', 'Tarım, Gıda ve Hayvancılık Araştırmaları' konularında sunumlar ile devam etti. Çalıştaya Hitit Üniversitesi ile beraber Abdullah Gül Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi de katkı vererek, ortak paydaş oldu.

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