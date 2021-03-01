Osmancık’ta market yangını Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmancık’ta market yangını Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı

İHA

Osmancık’ta market yangını Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı

Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi Şehit Sebahattin Üremiş caddesi üzerinde bulunan bir marketin teras katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen yangın sonrası itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istendi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleride yangına müdahale ettti. Çıkan yangın çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.
Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, marketin çatı katında maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, 6 öğrenciye test yapıldı Okuldaki test uygulanan 6 öğrencinin aileleri de gözetim altına alındı
YEREL HABERLER Çorum'da bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit ...
Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk: “İhtisaslaşmayı bir kaldıraç olarak kullanacağız”
YEREL HABERLER Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk: “İhtisaslaşmayı ...
Osmanıck belediyesi kısıtlamada sokakları yıkadı
YEREL HABERLER Osmanıck belediyesi kısıtlamada sokakları yıkadı
Komşusu tarafından bıçaklanan öğretmen ağır yaralandı
YEREL HABERLER Komşusu tarafından bıçaklanan öğretmen ağır yaralandı
Öğretmen komşusunu bıçakladı
YEREL HABERLER Öğretmen komşusunu bıçakladı
Park halindeki otomobil alev aldı, 3 arkadaş yaralandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alev aldı, 3 arkadaş ...
Sungurlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Sungurlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Gençlik merkezi ve esnaftan duyarlı davranış Toparlanan yardım malzemeler İdlib'e ulaştırılmak üzere kargoya teslim edildi
YEREL HABERLER Gençlik merkezi ve esnaftan duyarlı ...
Kaymakam Akpay'dan 46 yıllık öğretmene başarı belgesi
YEREL HABERLER Kaymakam Akpay'dan 46 yıllık öğretmene başarı belgesi
Otomobil alev aldı; içinde sohbet eden 3 arkadaş, yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil alev aldı; içinde sohbet eden 3 arkadaş, ...
Çorum Valiliğinden normalleşme süreci açıklaması
YEREL HABERLER Çorum Valiliğinden normalleşme süreci açıklaması