Din görevlilerinden kan bağışı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Çorum’un İskilip ilçesinde görev yapan din görevlileri kan bağışında bulundu.

Kış mevsimi ve korona virüs nedeniyle kan bağışlarında meydana gelen düşüş nedeniyle Kızılay'ın yaptığı bağış çağrısına din görevlileri kayıtsız kalmadı. İlçe Müftüsü Vahit Demiral ve din görevlileri Kızılay’a kan bağışında bulunarak destek verdi.

Müftü Demiral, pandemi sürecinde kan bağışlarının azaldığına ve kan ihtiyacının her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna işaret ederek, kan bağışının sağlık açısından da önemine vurgu yaptı. Demiral, sağlıklı tüm bireylere kampanyaya destek vermesi için çağrıda bulundu.

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