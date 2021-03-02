AFAD halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor

Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık standı açarak araç ve malzemelerini tanıtırken vatandaşlara da afetler hakkında bilgiler verdi.

Hürriyet meydanında açılan stantta AFAD ekiplerinin kullandıkları araç ve gereçlerin tanıtımının yanı sıra standı ziyaret eden vatandaşlara yapılan bilgilendirmeler, dağıtılan broşürlerle halkın afet bilincinin gelişmesine katkı sağlanıyor.

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarına Çorum’da da devam edildiğini açıklayan AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, vatandaşlarda acil durum ve afet bilincinin oluşması amacıyla stant açtıklarını söyledi.

2021 yılının Afet Farkındalık Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlatan Kaya, “AFAD çalışanlarımız tarafından afetlerle ilgili, eğitimlerle ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Aynı zamanda sergi açarak malzeme tanıtımı yapıyoruz” dedi.

Çorum’da 650’ye yakın AFAD gönüllüsünün bulunduğunu açıklayan Kaya, “AFAD gönüllüleri ile ilgili çalışmalara pandemi nedeniyle ara verdik. Elektronik modüller üzerinden eğitimler devam ediyor. Pandeminin seyrine göre yakın tarihte yüz yüze eğitimler yapmayı planlıyoruz, bununla ilgili çalışmamız var” diye konuştu.

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