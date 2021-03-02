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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan kaçak içki operasyonu

İHA

Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 bin 291 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri kent merkezinde bir evde kaçak/sahte alkollü içki imal edildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, ev eklentilerinde yaptıkları arama da 7 bin 270 litre kaçak şarap, 21 litre kaçak rakı ve 600 kilogram kuru üzüm, 1 adet damıtma sistemi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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