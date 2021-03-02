Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Feyziç’ten Kavuncu’ya ziyaret

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye’de bulunan Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç ve beraberindeki heyet, Türkiye Karadağ Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’yu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Türkiye Karadağ Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, başta gönül coğrafyaları olmak üzere 5 kıtada milyonlarca insanın derdine derman olan Türkiye’nin, dünyada barış ve istikrarın tesis edilmesi ve dolayısıyla Balkanların da barış ve huzur içerisinde olması amacıyla dost ve kardeş Karadağ Cumhuriyeti’nin her zaman yanında yer aldığını ve bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Karadağ halkının Türkiye’ye büyük bir sevgi beslediğini dile getiren Kavuncu, bu sevginin temelinde köklü tarihsel ve kültürel birikimlerin yanında insani temasların yoğunluğu, siyasi, ekonomik, kültürel etkinliklerle ilişkilerin hızla gelişerek güven esasına dayalı kalıcı bir dostluğa dönüşmüş olmasının yattığını belirtti.

Balkanlarda kültürel kodlarına ve benliklerine sahip çıkarak yaşayanların gönül köprüleri kurarak iki ülke arasındaki ilişkileri taçlandırdığını ifade eden Kavuncu, Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziçve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür edip görevlerinde başarılar diledi.

Güçlü Türkiye’nin, tüm dünyadaki Müslümanlar ve mazlumlar için oldukça önemli olduğunu belirten Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç, özelde Karadağ’a her alanda verdiği destek ve tüm Balkan ülkelerine hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükran borcu olduğunu ifade etti.

Feyziç, ziyarette gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Türkiye Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu’ya teşekkür etti.

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