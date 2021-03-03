İskilip'de ev yangını: 1 itfaiye eri dumandan etkilendi

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Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)ÇORUM'un İskilip ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.

İlçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde, dün saat 23.00 sıralarında Mustafa Yavuz'a ait 2 katlı evde, bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken evde büyük çapta zarar oluştu. Yangın sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, yangının baca tutuşması sonucu çıktığını ve bitişikteki evlere sıçramaması için yoğun çaba harcandığını söyledi. Sülük, "Yangına müdahale esnasında dumandan etkilenen mesai arkadaşımıza ve evi yanan Mustafa Yavuz´a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-03-03 11:31:03



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