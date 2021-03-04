Kaymakam Görmüş kurumlarda incelemelerde bulundu

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Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş ilçedeki kurumlarda bir takım inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Bu kapsamda önce Sungurlu Orman İşletme Şefliğini ziyaret eden Kaymakam Görmüş, kurum ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Devamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü yeni yerinde ziyaret eden Kaymakam Görmüş, okullarımızın durumu ve alınan tedbirlerle ilgili bilgi aldı ve yapılması gereken işlerle ilgili bir takım talimatlar verdi.

Kaymakam Görmüş, son olarak Şehit Yavuz Selim Karaman İHO’nu ziyaret ederek, okul ve çocukların durumu hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakamımız, alınan tedbirlerden dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti ve okul idarecilerine teşekkür etti.

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