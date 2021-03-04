Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenciler bozuk paraları ekmek arasına sakladığı belirlendi. Paralara el konulurken, dilencilere idari para cezası uygulandı.

Kentte zabıta ekipleri şikayet üzerine dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, çoğu çocuk dilencilik yapanları Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Bazı dilencilerin topladıkları bozuk paraları zabıtalara vermemek için yanlarında taşıdıkları ekmek arasına gizlediği görüldü. Zabıtalar ekmeklerin içindeki bozuk paralara el koydu. Dilencilere idari para cezası uygulandı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Burhan Şahin, "Çok sayıda dilenci yakaladık ve yakalanan dilenciler topladıkları paraları ekmeğin arasına sakladıklarını tespit ettik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-03-04 17:39:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.