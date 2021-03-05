Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alaca’dan Ankara’ya seyir halinden olan D.K. yönetimindeki 19 HF 007 plakalı otomobil Gökçam köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan S.K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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