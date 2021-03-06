Boş arazide cesedi bulunan kişi silahla öldürmüş

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da boş arazide cansız bedeni bulunan Halil Kayış´ın (60) başından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olaya ilişkin polis tarafından gözaltın alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, boş arazide yerde hareketsiz biri olduğunu fark edince, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Halil Kayış olduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde yapılan otopside Kayış´ın tabancaya başından vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Cinayetle ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, Mehmet Ş.,(40) ve Selahattin B.'yi (52) şüpheli olarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında, beraber alkol aldıklarını itiraf eden şüphelilerin, cinayet ile ilgili bağlantılarının bulunmadığını söylediği belirtildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-03-06 16:07:50



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