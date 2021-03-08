Çorum'da iş yerinde yangın, ekipler müdahale ediyor

Çorum merkezde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Çorum merkezde bulunan Ayakkabıcılar Arasta Sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın esnasında iş yerinde bulunan vatandaşlar da kısa sürede tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.