Balıkçıların oltasına 2 metre 20 santimlik yayın balığı takıldı

Çorum’da amatör balıkçıların oltasına 2 metre 20 santim boyunda boyunda 71 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Dev yayın balığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Obruk Baraj Gölü'ne balık avına giden 3 arkadaşın oltasına yayın balığı takıldı. Amatör balıkçılar yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından dev balığı sudan çıkardı. Oltalarına takılan yayın balığının 2 metre 20 santim boyunda, 71 kilo 300 gram ağırlığında olduğu fark eden balıkçılar hem sevinç hem de şaşkınlık yaşadı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.