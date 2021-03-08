Çorum Belediyesi'nden kadınlara karanfil

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Çorum Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kadın çalışanlarına karanfil hediye etti.

Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Belediye hizmet birimlerinde görevli kadın çalışanlar ile Kadın Kültür Merkezlerindeki kursiyerlere karanfil dağıttı. Yağbat ve Çöplü, ziyaret ettikleri birimlerde çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.

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