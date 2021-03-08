Çorum’da 2 köy karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum’un Mecitözü ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklama da, “İzolasyon tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı ile Mecitözü ilçemize bağlı Boyacı ve Sarıhasan köyleri 8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 16.00’dan itibaren 10 gün süreyle karantina altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.