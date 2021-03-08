Çorum'da 48 kadın ressam 48 eserle sergi açtı

Çorum Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karma resim sergisi düzenledi. Kadın ressamların hazırladığı eserler karma resim sergisinde buluştu.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti. Çorum Belediyesi olarak kadınların sosyal hayatın içinde aktif bir şekilde yer alması için çalışmalar yaptığını ifade eden Aşgın, "Kadın kültür ve sanat merkezlerimizde açtığımız kurslardan binlerce hanım kardeşimiz faydalanıyor. İnşallah burada başlatılan hizmetleri daha ileri noktalara taşıyacağız” dedi.

Başkan Aşgın’ın konuşmasının ardından davetliler sergiyi gezerek eserleri inceledi. 17 gün boyunca açık kalacak olan karma sergide 48 kadın sanatçının 48 eseri bulunuyor. Belediye Sanat Galerisi’nde pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleşen serginin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül ve davetliler katıldı.

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