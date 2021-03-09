Çorum´da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

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Mustafa ULUSOY/KARGI (Çorum), (DHA)ÇORUM'un Kargı ilçesinde kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada takla atıp yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü Ramazan Kaya (38), hayatını kaybetti.

Kaza, dün ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Dereköy bölgesinde meydana geldi. Ramazan Kaya yönetimindeki 19 HL 818 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra takla attı. Arka tekerlekleri yerinden çıkan kamyonetin sürücüsü Ramazan Kaya, yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İlçe Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Ramazan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Kargı Mustafa ULUSOY

2021-03-09 11:20:53



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