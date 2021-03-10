Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM´da iki şüphelinin girdikleri binadan daire önlerindeki ayakkabıları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gülabibey Mahallesi'nde bir binaya giren 2 kişi, zincirle bağlı motosikleti çalmaya çalıştı. Motosikleti zincirden kurtaramayan şüpheliler, asansörle 5'inci kata çıktı. Yukarıdan merdivenlerle aşağı inen 2 şüpheli, daire önlerindeki ayakkabıları çaldı. O anlar binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Ayakkabıları çalınan bina sakinleri şikayetçi oldu. Polis 2 şüpheliyi arıyor. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-03-10 08:44:01



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