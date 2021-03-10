Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu

DHA

Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da komşusu olan öğretmen Fatih Şanlı´yı (44), çıkan kavgada bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçan Erdal Karademir (49), 11 gün sonra polis ekiplerince yakalandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, tutuklanan Karademir de 'tehdit' ve 'hakarete' uğradığı iddiasıyla bıçakladığı komşusundan şikayetçi oldu. Fatih Şanlı'nın, geçen yıl pencereyi açtığı için evine soğuk geldiğini iddia ederek Karademir'den şikayetçi olduğu, bu nedenle aralarında husumet oluştuğu belirtildi.
Olay, 27 Şubat´ta Ulukavak Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. Aynı apartmanda altlı üstlü oturan ve iddiaya göre aralarında husumet bulunan öğretmen Fatih Şanlı ile Erdal Kandemir arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavga dönüştü. Kavga sırasında Erdal Kandemir, elindeki bıçakla kentte bir okulda görev yapan komşusu Şanlı´yı bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Şanlı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şanlı, hayati tehlikeyi atlatarak, servise alındı.  
YAKALANAN ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Erdal Karademir, olaydan 11 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Karademir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
`BANA UÇAN TEKME ATTI´
Kavga anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken, Şanlı ve Karademir´in apartmanda pencere açma meselesi nedeniyle kavga ettikleri ortaya çıktı. Tutuklu Karademir, emniyetteki ifadesinde, "Fatih Şanlı ile aynı binada oturuyoruz. Bu kişiyle 2014 yılından bu yana aramızda husumet bulunmakta. Bu kişi 2020 yılından bu yana beni sıklıkla rahatsız etmeye başladı. Bu insanla daha fazla sorun yaşamamak için çocuklarımı da alarak bağ evine yerleştim. Fatih Şanlı, `evin camını açık bırakıyorsun, bu nedenle evime soğuk geliyor´ diye beni şikâyet etti. Oysaki o dönem evimde tadilat yaptırmıştım ve o yüzden de camı açık bırakmak zorunda kalmıştım. Olayın yaşandığı gün ise alışveriş yapmak için oturduğum binanın yanındaki esnafa gelmiştim. Kavga başladı, yumruklayıp bana uçan tekme attı. Can havliyle bıçağı kendimi korumak için savurdum. Bıçaklama anını hatırlamıyorum" dediği belirtildi.
Karademir, ayrıca tehdit ve hakarete maruz kaldığı iddiasıyla bıçakladığı komşusundan da şikayetçi oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-03-10 16:46:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmancık Danişment köyünde yangın
YEREL HABERLER Osmancık Danişment köyünde yangın
Tarlada bulunan 3500 yıllık Hitit mührü Çorum Müzesi’ne kazandırıldı
YEREL HABERLER Tarlada bulunan 3500 yıllık Hitit mührü Çorum ...
Market çalışanları, hırsızlık şüphelisini yere yatırıp polise teslim etti; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Market çalışanları, hırsızlık şüphelisini yere ...
Kızılırmak’a düşen büyükbaş hayvan vinç yardımı ile çıkarıldı
YEREL HABERLER Kızılırmak’a düşen büyükbaş hayvan vinç yardımı ile ...
Rektör Öztürk ÇESOB'u ziyaret etti Rektör Öztürk yaptıkları projelerde esnaf ve sanatkarları da yanlarında görmek istediklerini ifade etti
YEREL HABERLER Rektör Öztürk ÇESOB'u ziyaret etti Rektör Öztürk ...
Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada
Osmancık’ta bin adet nar fidanı toprakla buluştu
YEREL HABERLER Osmancık’ta bin adet nar fidanı toprakla buluştu
Bayat Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Bayat Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor Mavi renk yumurtalar dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Bu yumurtayı görenler şaşırıyor Mavi renk yumurtalar ...
Çorum´da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Çorum´da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: ...
Çorum'da 48 kadın ressam 48 eserle sergi açtı
YEREL HABERLER Çorum'da 48 kadın ressam 48 eserle sergi açtı
Çorum’da 2 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çorum’da 2 köy karantinaya alındı
Çorum Belediyesi'nden kadınlara karanfil
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi'nden kadınlara karanfil
Çorum Belediye Başkanı Aşgın, judoculara dan kuşaklarını verdi
YEREL HABERLER Çorum Belediye Başkanı Aşgın, judoculara dan ...
Balıkçıların oltasına 2 metre 20 santimlik yayın balığı takıldı
YEREL HABERLER Balıkçıların oltasına 2 metre 20 santimlik yayın ...
Milletvekili Kaya yangınzede aileyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Milletvekili Kaya yangınzede aileyi ziyaret etti
Çatıda yangınını görüntülemeye çalışanlar, sosyal mesafeyi unuttu
YEREL HABERLER Çatıda yangınını görüntülemeye çalışanlar, sosyal ...
Virüsü unuttular yangını seyretmek için toplandılar Çorum’daki yangın kontrol altına alındı İşyerinde büyük çapta maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Virüsü unuttular yangını seyretmek için ...
Çorum'da iş yerinde yangın, ekipler müdahale ediyor
YEREL HABERLER Çorum'da iş yerinde yangın, ekipler müdahale ediyor
Kadın astsubayın omzuna elini koyup, 'Sizlerle gurur duyuyorum' dedi
YEREL HABERLER Kadın astsubayın omzuna elini koyup, 'Sizlerle gurur ...