Market çalışanları, hırsızlık şüphelisini yere yatırıp polise teslim etti; o anlar kamerada(2)

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Çorum'da hırsızlık yaptığı suçlamasıyla zincir market çalışanları tarafından elinde bıçakla yakalanıp, polis ekiplerine teslim edilen Irak uyruklu Mahmod H.., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-03-10 17:13:12



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