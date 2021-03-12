Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Çorum´un Alaca ilçesinde bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla tartıştığı ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 2 çocuğu tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan çocuklar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.DHA-Flaş Haber Türkiye-Çorum

2021-03-12 12:51:27



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