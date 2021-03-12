İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışmasında birincisi oldu

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri kapsamında Osmancık’ta öğrenciler arasında "İstiklal Marşı’nı Ezbere Okuma Yarışması" yapıldı. Yarışmada İlkokul kategorisinde Koyun Baba İlkokulu 4/ B sınıfı öğrencisi Berra Begüm Bulut ilçe birincisi oldu.

Milli Mücadelenin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü olması dolayısıyla “On Kıta, Bir Vatan, İlelebet İstiklal” temasıyla 2021 yılı İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildi. İstiklal Marşının kabul edildiği 12 Mart tarihi olan “İstiklal Marşı’nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma" günü etkinlikleri kapsamında Osmancık’ta düzenlenen İstiklal Marşını ezbere okuma yarışmasında İlkokul kategorisinde Koyun Baba İlkokulu 4/B sınıfı öğrencilerinden Berra Begüm Bulut ilçe birincisi oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri; Ömer Derindere Fen Lisesi çok amaçlı salonunda yapılacak olan Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve İstiklal Marşımızın Kabulünün 100.yıl dönümü ilçe programında verileceği belirtilirken, Koyun Baba İlkokulu ilçe birincisi olan öğrencilerini kendi bünyelerinde yaptıkları programla bugün ödüllendirdi.

Deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında eğitimlerini MelihaRıfat Ortaokulu’nda sürdüren Koyun Baba İlkokulu burada bulunan toplantı salonunda ilçe birincisi olan öğrencileri Berra Begüm Bulut’a hediye çeki verirken, Çorumlu bir işadamı da Osmancık ilçe birincisi olan öğrenciye tablet hediye etti.

Okul bünyesinde yapılan etkinlikte konuşan okul müdürü Mehmet Çıplak "Öncelikli olarak birinciliği bırakmadığınız için öğrencimiz Berra’ya ve onu çalıştırarak bu gününe getiren Gülçin öğretmenimize teşekkür ediyorum. İlçede birinci olmamız okulumuz için gurur verici. Öğrencimize tebrik ediyor, geleneksel olarak verdiğimiz hediye çekimizi de öğrencimiz kullanabilecek. Başarılarının devamını diliyorum ”dedi.

İlçe birincisi olan öğrenci Berra Begüm Bulut ise anaokulundan itibaren İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere bildiğini belirterek; “Çeşitli yarışmalara katıldım ve hepsinden derece aldım bu seferde birinci oldum” diyerek mutluluğunu paylaştı.

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