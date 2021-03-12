Çorum'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında klip çekildi Klipte şehit yakınları, asker, polis, öğrenci, emekli ve çiftçiler istiklal marşını seslendirdi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında, Çorum il Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 'İstiklale sahip çıkıyoruz' adıyla bir klip çekildi.

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri kapsamında Çorum belediyesi basın biriminin katkıları ile çekilen klipte şehit yakınları, asker, polis, gazi, öğrenci, emekli, çiftçi, esnaf, memur gibi çok sayıda kişi istiklal marşını seslendirdi.

Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çorum müzesi, leblebici dükkanı, şehitlik ve Saat kulesi, Çorum Müzesi, Velipaşa Konağı, Ayakkabıcılar arastası ve ulu cami gibi kentin tarihi mekanlarında çekilen klip İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinliklerinde çerçevesinde yayınlandı.

Çorum tanımlayan tarihi mekanların fon olarak kullanıldığı klip izleyenlerden tam not aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.