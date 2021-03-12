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İstiklal Marşı 100 yaşında İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümü Osmancık’ta kutlandı

İHA

İstiklal Marşı 100 yaşında İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümü Osmancık’ta kutlandı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Çorum’un Osmancık ilçesinde tören düzenlendi.
Ömer Derindere Fen Lisesi çok amaçlı toplantı salonundaki tören bir dakikalık saygı duruşunun ardından, milli şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri kapsamında yapılan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Medet Sezgen yaptı. Sezgen, “Milletleri ve devletleri ayakta tutan onların geleceğine yön veren günümüzde ve gelecekte hürmet ve saygı ile anılmayı hak eden milletin bağrından çıkmış birçok şahsiyetler vardır. İşte bunlardan birisi de merhum Mehmet Akif Ersoy’dur. Mehmet Akif sadece edebiyatçı ve şair değildir. O çok yönlü kişiliği ile öne çıkan, yaşadığı toplumun dertlerini kendisine dert edinmiş bir Türk aydınıdır. Milli mücadelede hem kalemi, hem bedeni, hem dili, hem de bütün ruhu ile ön safta yer almış bir kahramandır. Mehmet Akif, Türk milletinin esarete boyun eğmeyeceğini, yurdun işgalden kesinlikle kurtulacağına inanarak İstiklal Marşı’nın kaleme almıştır. Mehmet Akif, paltosuz bir adam olmasına rağmen İstiklal Marşı yazma yarışmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin teklif ettiği 500 liralık ödülü bile kabul etmemiş bir abide şahsiyettir.
İstiklal Marşı; şiirden ve edebiyattan öte, cümleleri itibariyle derinliği olan, içinde Türk milletinin bütün duygularını ve değerlerini barındıran bir güftedir. Sadece edebiyat kültürüne sahip olmakla yazılabilecek bir eser değildir. Yıllar sonra Mehmet Akif hasta yatağında kendisini ziyaret eden bir dostuna İstiklal Marşı ile ilgili olarak söyledikleri gerçekten çok ilginç ve de düşündürücüdür. 'İstiklal Marşı; O günler, ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. Fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik, asla yeise düşmedik. Zaten başka türlü çalışabilir miydik? Ne topumuz vardı ne de tüfeğimiz. Fakat imanımız büyüktü: O şiir, milletin o günkü heyecanının kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim milletime karşı en büyük hediyem budur' diyerek yapılan işin önemini anlatmaktadır.
Bu anlamda bizlerin İstiklal Marşı’nı anlayabilmek ve onun ruhunu kavrayabilmek için, öncelikle Mehmet Akif Ersoy’u çok iyi tanımamız, onun bütün benliğinde muhafaza ettiği vatan sevgisini milli mücadele ruhunu, Tevhid inancını bilmemiz ve bu yüce duygularla ortaya çıkan 'Vatan millet bayrak ve hürriyet' kavramlarını bütün benliğimizle hissetmemiz gerekir. İşte bu hissiyatla 'Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın! Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın' mısralarında ki 'vatan, millet ve bağımsızlık' uğruna göğsünü siper edecek, Mehmet Akif’in kendi ifadesi ile yaşadığı asra damgasını vuracak 'Asımın neslini' yetiştirmemiz gerekir. Yine aynı coşkun duygularla Akif’in doğrudan Kur’an’dan ilham alarak: 'Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem' mısralarında anlam bulduğu gibi Hakk’ın ve hakikatin daima yanında olan, zalimin ve zulmün karşısında bir mızrak gibi dimdik duran nesiller yetiştirmeliyiz.
İşte hepimiz bu duygularla Mehmet Akif’i tanır ve İstiklal Marşı’nı ruhunu tüm benliğimizde hissedersek 'Ezelden beridir hür yaşamış ve hür yaşayacak' bir milletin fertleri olarak dünya milletler tarihinde şanlı yerimizi korumuş oluruz. Unutmayalım ki bu mücadelede muhtaç olduğumuz kudret Türk milletinin bir ferdi olarak hepimiz de mevcuttur. Vatan, millet ve hürriyet sevdalısı nesiller olmamız dileğiyle; 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen üstad Mehmet Akif Ersoy’u sevgi ve rahmetle anıyor, onun bize verdiği ruhla aziz vatan ve şanlı bayrağımız için kanlarını döküp, şehadet mertebesine ulaşarak 'Aguşunu açmış duran Peygamberimizin' lütfuna mazhar olan, tüm şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla yad ediyorum. Ve tüm kalbimle diyorum ki: 'Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal'" dedi.

Dereceye girenlere ödülleri verildi
Tören, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nın yazımı ile ilgili video gösterimi, şiirlerin okunması, YBO öğrencileri tarafından hazırlanan “İstiklal Marşı Nedir?” video gösterimi, kamu kurum temsilcilerinin okuduğu İstiklal Marşı video gösterimi ile devam ederken, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri veridi. Milli Mücadelenin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü olması dolayısıyla Osmancık’ta “On Kıta, Bir Vatan, İlelebet İstiklal” temasıyla yapılan “İstiklal Marşını Ezbere Okuma” yarışmasında ilkokul kategorisinde birinci olan Koyun Baba İlkokulu 4/B sınıfı öğrencisi Berra Begüm Bulut, ortaokullar arası Birlik şiiri okuma yarışmasında birinci olan Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu öğrencisi İlayda Çiçek, Liseler arası “Zulmü alkışlayamam” şiiri okuma yarışmasında birinci olan Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Kınalıtaş’a ödülleri protokol üyeleri tarafından taktim edildi.
Törene, ilçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcısı Ceyhun Ayvazoğlu, Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nuri Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makinacı, STK ve siyasi parti ilçe başkan ve temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

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