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Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; `Pişmanım´ dedi

DHA

Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; `Pişmanım´ dedi


Yusuf ÇINAR/ALACA (Çorum), (DHA)ÇORUM´un Alaca ilçesinde oğlu ile kavga ettikleri iddiasıyla 8'inci sınıf öğrencisi Tunç Taşar (14) ve Kaan Hakverdi´yi (13) durdurduğu okul servisinde tabancayla vurarak öldüren eski muhtar Servet Başbuş´un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı Başbuş, "Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Aracın yanına vardığımda böyle bir şeyin olacağını hiç düşünemedim. Her şey bir anda oldu. Pişmanım. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dedi.
Olay, dün saat 07.30 sıralarında Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Servet Başbuş´un oğlu Z.B. ile 8'inci sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi, kavga etti. Servet B.´nin oğlu Z.B., akşam eve gidince yaşananları babasına anlattı. Sabah Servet Başbuş, yolda durdurduğu okul servis minibüsündeki Taşar ve Hakverdi´ye tabancayla peş peşe ateş etti. Başbuş kaçarken, yaralanan çocuklar çağırılan ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tunç Taşar ile Kaan Hakverdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
CİNAYET SONRASI BİR YAKINININ EVİNE GİTTİ
Katil zanlısı Servet Başbuş ise olayın ardından bir yakınının evine gitti. Başbuş´un burada yakınlarına, "Ben çocukları vurdum, benim çocuklarım size emanet" dedi. Başbuş, jandarma tarafından olayda kullandığı silahla bu evde gözaltına alındı.
AİLELER ARASINDA HUSUMET VARMIŞ
Şüpheli Servet Başbuş ile öldürdüğü çocukların aileleri arasında husumet bulunduğu, bu nedenle davalık oldukları belirtildi. Köyün önde gelen isimlerinin araya girmesiyle bir süre önce tarafların barıştıkları ifade edildi.
Katil zanlısı Servet Başbuş´un ismi açıklanmayan eşi de kocasının öldürdüğü 2 çocuğu olaydan önce azarladığı iddiasıyla, soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
JANDARMA YELEĞİYLE KEŞİF
Jandarma yeleği giydirilerek olay yerinde keşif yaptırılan Servet Başbuş, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Eşi ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Servet Başbuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI
Servet Başbuş´un savcılığa verdiği ifadesi ortaya çıktı. Çocukların aileleri ile sorunları olduğunu anlatan Başbuş, "Kısa bir süre önce de yine tartışmalı durumlar yaşanmıştı. Olayın yaşandığı gün bir anlık öfkeme yenik düştüm ve aracın yanına vardığımda böyle bir şeyin olacağını hiç düşünemedim. Her şey bir anda oldu. Aracın içerisine girip silahla ateş ettim. Sonra da bir yakınımın yanına gidip ben çocukları vurduğumu söyledim. Yakınlarıma `çocuklarım size emanet´ dedim. Ardından da jandarma beni buldu. Pişmanım. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dedi.
OĞLU KORUMA ALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri İmat köyünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Katil zanlısı Servet Başbuş´un oğlu Z.B. de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-03-13 08:33:30

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