Okul servisinde, oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi (3)

'1314 YAŞLARINDA 2 ÇOCUĞU KATLETMEK ÇOK BÜYÜK OLAY'
Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde, Servet Başbuş tarafından tabancayla vurularak öldürülen 8'inci sınıf öğrencisi Kaan Hakverdi'nin ağabeyi Onur Hakverdi, "Acımız büyük, ne diyebilirsin ki bunu yapana en ağır şekilde gereğinin yapılmasını istiyorum. İnsanlık dışı bir olay. Çocuklar kendi aralarında kavga ederse gelirsin babasıyla, annesiyle görüşürsün. Çocuğa silah sıkmak insanlık dışı. 2 tane 1314 yaşında çocuğu katletmek çok büyük bir olay. Kardeşim Kaan karıncayı bile incitmeyecek bir çocuktu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çorum / Alaca Yaprak KOÇER-Miraç ŞENTÜRK-Yusuf ÇINAR
2021-03-13 18:29:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.