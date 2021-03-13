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Çorum’un Osmancık ilçesi Koyun Baba Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Sokağı’ndaki bozuk yolda yama çalışması başlatıldı.

İHA’nın dün servis ettiği “Osmancık’ta vatandaşlar bozuk yoldan şikayetçi” başlıklı haberin ardından ilçe Belediyesi harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün MelihaRıfat Göbel Ortaokulu’na giden Yıldırım Beyazıt Sokağı’nda yol yama çalışması başlattı.

Yol onarım çalışmasını gören vatandaşlar konuyu gündeme getiren basın çalışanları ile çalışmayı gerçekleştiren belediye ekiplerine emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.

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