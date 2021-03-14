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Çorum’da cinayet gibi kaza: 1 ölü, 1’i çocuk 2 yaralı Alışverişten dönen aileye çarpan aracın sürücüsü kaçtı Kazada anne öldü, oğlu ve kardeşi yaralı

İHA

Çorum’da cinayet gibi kaza: 1 ölü, 1’i çocuk 2 yaralı Alışverişten dönen aileye çarpan aracın sürücüsü kaçtı Kazada anne öldü, oğlu ve kardeşi yaralı

– Çorum’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, Buharaevler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alışveriş yaptıktan sonra evlerine döndükleri öğrenilen Ayşe T. (41), oğlu Engin T. (7) ve kardeşi Mustafa A.’ya (41) yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Kazada Ayşe T. hayatını kaybederken, oğlu ve kardeşi yaralandı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri anne Ayşe T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadının cenazesi Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görgü tanığı o anları anlattı
Cinayet gibi kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yerinde toplanan vatandaşların yanına giden polis ekipleri, vatandaşlardan aileye çarpıp kaçan aracın plakasını gören olup olmadığını sordu.
Kazayı gören bir görgü tanığı, “Çarpan araç beyazdı. Cip tarzında. Karşıya geçen 3 kişiydi. Adam çarptı. Kadın bağırdı. İlk frenledi ama ama panik yapınca tekrar gaza bastı. Kadının üzerinden atladı. Araç şahlandı gitti” dedi.

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