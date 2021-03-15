Ölümlü kazada kaçan sürücü: Ben çarpmadım onlar bana çarpmış olabilir (2)

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TUTUKLANDI

Çorum'da yaya geçidinde çarptığı Ayşe Tütüncü'nün ölümüne, oğlu Engin Tütüncü ile akrabası Mustafa Aksu´nun yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Halil Kubat (59), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-03-15 15:11:53



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