Yunus ekiplerinden minik Tuna'ya ziyaret İyileştiğinde motosiklete bindirmek için söz verdiler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum’da görev yapan ve halk arasında ‘Yunus’ olarak bilinen motosikletli polis timleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören küçük Tuna'yı ziyaret etti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Tuna Yiğit Taşçı'nın Yunus polislerini çok sevdiği ve onlarla tanışmak istediğinin öğrenilmesi üzerine, Motosikletli Polis Timlerinde görevli ekipler önceki akşam saat 22.10 sıralarında, Tuna Yiğit Taşçı'yı odasında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekipler minik Tuna’ya iyileştiğinde motosiklete bindirme sözü verdi.

Motosikletli Polis Timlerinde (Yunus) görevli polis memurlarının ziyaret ettiği Tuna Yiğit Taşçı'nın bu ziyaretten çok mutlu olduğunu söylerken, ailesi de duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.