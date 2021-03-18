Şehitlikler ziyaret edildi

18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle protokol üyeleri Kargı mezarlığındaki şehitlikleri ziyaret etti.
Şehitlerin mezarı başında, Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından Kuranı Kerim tilaveti ve dua okundu. Mezarlıktaki tüm şehitliklerin ziyaret edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.
Etkinliğe Kaymakam Abdulhamid Uyar, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Esnaf Odası Başkanı Fevzi Bilgin, şehit yakınları, gaziler, askeri ve emniyet personeli katıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.