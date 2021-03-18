Şehitlikler ziyaret edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle protokol üyeleri Kargı mezarlığındaki şehitlikleri ziyaret etti.

Şehitlerin mezarı başında, Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından Kuranı Kerim tilaveti ve dua okundu. Mezarlıktaki tüm şehitliklerin ziyaret edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Etkinliğe Kaymakam Abdulhamid Uyar, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Esnaf Odası Başkanı Fevzi Bilgin, şehit yakınları, gaziler, askeri ve emniyet personeli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.