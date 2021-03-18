Küçük Mirayşah'dan şehit babasına duygulandıran mektup



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da 18 Mart Çanakkale Zaferi Mart Şehitler Günü nedeniyle 5 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçen'in 6 yaşındaki kızı Mirayşah Gökçe, ziyaret ettiği şehit babasının mezar taşına kaleme aldığı mektubu yapıştırdı. Mektubu okuyanlar, duygu dolu anlar yaşadı.

Çanakkale Deniz Zaferi´nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle Çorum Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. 2016 yılında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçen'in kızı Mirayşah Gökçe de annesi ile birlikte babasının mezarını ziyaret etti. Okuma yazmayı yeni öğrenen küçük kız, yazdığı mektubu, şehit babasının mezar taşına yapıştırdı. Mirayşah'ın babasının mezar taşına astığı duygu dolu mektup yürekleri burktu.

Şehit kızı mektubunda; "Canım babam,. Seni çok seviyorum babam. Ben okuma yazma öğrendim. Ben 6 yaşındayım. Seni çok özledim. Seninle gurur duyuyorum. Çünkü sen benim kahramanımsın. Canım babacım, sana söz veriyorum senin gibi yardımsever olacağım. Annem ile birlikte ben de adını yaşatacağım. İleride senin gurur duyacağın işler yapacağım. Sana çok dua ediyorum benim güzel yüzlü babam. Annem de ben de seni çok özlüyoruz. Kızın Mirayşah" ifadelerine yer verdi.

Mektubunu yazarken sevgisini anlattığını bazen de duygulandığını belirten Mirayşah Gökçe, mektubu yazarken ara sıra babasını hayal ettiğini söyledi. Gökçe, "Okuma yazmayı yeni öğrendim ve babam için hemen bir mektup yazdım. Onun neler sevdiğini ve onun için neler yaptığımı yazdım" dedi.

Şehitlikte mektubu okuyanlar da duygusal anlar yaşadı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-03-18 13:03:26



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