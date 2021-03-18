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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmancık’ta kaçak avcılar foto kapanla yakalanacak

İHA

Osmancık’ta kaçak avcılar foto kapanla yakalanacak

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen avcılık kursuna katılan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, koruma altına alınan ve avlanması yasak yaban hayvanlarını avlayan kaçak avcıların, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin kurduğu foto kapan sistemi ile yakalanacağını söyledi.

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Osmancık Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde ilçede avcılara yönelik kurs açıldı. Halk Eğitim Merkezi nezaretinde, Osmancık Kara Avcılar Dernek binasında bir hafta süren kursta, mevzuat, avcılık tarihi ve etiği, avlanabilen av hayvanları, koruma altında bulunan av hayvanları, av yasakları, gece avcılığında nelerin yasak olduğu, eko sitemin dengesi ve ilk yardım gibi konularda 30 saatlik eğitim verildi.
Eğitim, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü Mustafa Gözler, Çorum Orman Mühendisi Hayrı Kömür ve Osmancık Müftüsü Dr. Eyup Aydın tarafından verildi. Eğitimin ardından kursiyerlere sınav yapıldı. Sınavda başarılı olan kursiyerlere belgeleri verilecek.

Osmancık Kara Avcılar Derneği Başkanı Aydın Güler’de eğitimden geçen avcı adaylarının yasalara uygun avcılık yapabileceklerini belirtirken, 319 kayıtlı üyesi bulunan dernekte 35 kursiyere eğitim verildiği öğrenildi.

'Osmancık’ta 4 avlak bölgesi var'
Sınav öncesi İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çorum Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, Osmancık’ta 4 avlak bölgesi bulunduğunu belirtti.
Yaban hayatını korumak için yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Gözler, "Av konusunda Fındıcak, Sütlüce, Tekmen ve Ardıç avlak bölgelerinde, koruma altına alınan ve avlanması yasak yaban hayvanlarını avlayan kaçak avcılara yönelik foto kapan adı verilen kamera sistemini kurduk. 80 metreye kadar algılama sistemi olan foto kapanlar gece ve gündüz önünden bir şey geçtiği zaman kaydediyor. Kaçak av yapmak isteyenler fark etmeden fotoğraflanıyor ve daha sonrasında da cezalandırılıyor.” dedi.

İl Müdürü Mustafa Gözler, Osmancık’ta, yaban hayatında geyik, kızıl geyik, karaca, kurt, vaşak, yaban domuzu, tavşan, tilki, saz kedisi, yaban kedisi ve ayı yaban gibi hayvanlarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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