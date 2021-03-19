Müzik markete bir hafta arayla 2 kez silahlı saldırı düzenleyen 8 kişi gözaltında



Yusuf ÇINAR/SUNGURLU (Çorum), (DHA)ÇORUM'un Sungurlu ilçesindeki müzik markete 2 hafta içerisinde iki kez silahlı saldırı düzenleyen 8 kişi gözaltına alındı. Saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Mart´ta, Sungurlu ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Bir otomobil ile müzik market önüne gelen kişiler, pompalı tüfek ve tabanca ile peş peşe iş yerine ateş açtıktan sonra kaçtı. Müzik markette hasar oluşurken, iş yeri sahibi S.Ç.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Aynı müzik markete olaydan bir hafta önce de ateş açıldığı belirtildi. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurulan ekip şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 pompalı tüfek 27 fişek ile 33 tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-03-19 15:48:41



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