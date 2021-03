IBM Türk Küresel Teknoloji Hizmetleri Ülke Müdürü Tunç Taşman, “Açık kod ve siber güvenlik uzmanlığına piyasada ihtiyaç var” dedi.

Hitit Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Ofisi tarafından düzenlenen “Kariyer Söyleşileri”nin ilk konuğu IBM Türk Küresel Teknoloji Hizmetleri Ülke Müdürü Tunç Taşman oldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Coşar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi de Taşman, bilişim sektöründe çalışmayı planlayanlar için önemli tavsiyelerde bulundu.

Bilişim sektörünün çok özellikli bir sektör olduğunu dile getiren Taşman, “Öyle bir sektör ki, bir odaya kapanıp hiçbir insanla konuşmadan her şeyi online yapıp, uygulama geliştirerek şahane bir kariyeriniz olabilir. Ama jenerik olarak bakarsak, bir kere üniversitelerden yeni gelen öğrencileri yeni kumaşa benzetirim, palto olabilir, ceket olabilir, ne olduğu önemli değil, kumaş iyiyse sahiden işverenler ona, kapasiteye sahip olmak ister. Belki de en önemlisi ben içten yanmalı çalışanların çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bazen de 'inisiyatif verilmez alınır' derim, ben arkadaşlara. Biri bir şey yapmanızı söyleyene kadar bekleyen ile bir şey yapılması ihtiyacını görüp onu yapan arasındaki farklar, aslında iş hayatındaki o kariyeri belirliyor. Yapılması gereken iş var; onu biri gidip yapar. Onu yapan profiller, biraz daha öne çıkıyor, kendilerini gösterme fırsatı buluyor” dedi.

“Uluslararası bilişim sektöründe çalışmanın kazanımları neler olduğu” yönündeki soruya Taşman, “Büyük uluslararası firmalarda bizim tarz yöneticilerin iki rolü var; bu firma bana niye maaş veriyorsa o görevi yapmam lazım. Ama ikinci bir şey daha oluyor, bu biraz daha milli bakış açısıyla ilgili. IBM 20 yılı aşkın her yıl dünyada patent lideri. Böyle ARGE becerisi var. Çok önemli teknolojiler var. Bu teknolojileri, bu araştırma geliştirme faaliyetlerini dünya üzerinde belli lokasyonlarda yapıyorlar. Aslında bizim burada bu büyük şirketlerin yapacakları yatırımlarda Türkiye'yi aday ülke haline getirmek gibi gayretimiz oluyor. Çalıştığım yabancı şirketlerde bu bakış açımız hep oldu. Türkiye'de yaratacağımız istihdam, insanlarımızı yurt dışındaki pazarlara açabilmeniz çok önemli. Ancak ülke ekonomisinin de buna yardım ediyor olması gerekiyor” şeklinde cevap verdi.

Ulusal ve uluslararası şirketler arasında çalışmanın çok farklı dinamiklerinin olduğunu dile getiren Taşman, “Genel merkezden uzaklaştıkça stratejiye etkiniz azalır, çekim yasası gibi. Bir şirkette strateji oluşturmak, sonuçlarını görmek istiyorsanız o zaman lokal firmaların cazibesi ortaya çıkıyor. Uluslararası firmalara baktığınız zaman dev organizasyon var. Yetkinliğiniz, yapmak istedikleriniz, hedefleriniz doğrultusunda kariyer planı yapabiliyorsunuz. Bu da bir anda farklı boyuta çıkartabiliyor. Türkiye içinden bakarken 110 farklı ülke, farklı kıtalar, farklı zaman dilimlerinde kendinize fırsatlar yaratabilir hale geliyorsunuz. Yerli firmalarda daha esnek yapılar oluyor. Bir ihtiyacı, pazardaki fırsatı gördüğünüzde çok daha hızlı karar verip, etki yaratabiliyorsunuz ama uluslararası şirketlerde 110 ülkeden biri olarak bakıldığında bürokrasiye biraz hazmınızın yüksek olması gerekiyor. Çünkü bu tür büyük yapıları bürokrasi olmadan yönetme şansınız yok. İkisinin de dengeleri var, ikisinin de ayrı keyfi var” ifadelerini kullandı.

Bilişim sektöründe bugün konuşulanların 5 yıl sonra konuşulanlardan farklı olacağını dile getiren Taşman, “Bizim dünyamızda hiçbir şey aynı kalmaz. Her zaman yeni teknoloji, yeni bir şey çıkacaktır ama daha önemlisi ne yaparsan yap, aşk ile yap, iyi yap. Şu anda popüler olan açık kod konusunda çok büyük ihtiyaç var. Açık kod uzmanlıklarına neresinden bakarsanız bakın piyasada çok büyük ihtiyaç var. Siber güvenlik, dünyada çok büyük ihtiyacın olduğu alan. Şu anda yeni işgücünün talebi karşılayamadığı iki ana konu, bu alanlar” açıklamasında bulundu.

Uygulama geliştirmenin de çok popüler olduğunu anlatan Taşman, “Artık herkes uygulama geliştirmeye başladı. Küçüklükten biliyorsunuz kod geliştirmeye başlanıyor. Bu bizim için hem iyi hem kötü. Rekabet artıyor. Ben kod geliştirmeyi şiir yazmaya benzetiyorum. Herkes yazar, bazısı sanat haline getirir. Siber güvenlik, açık kod, network şu anda daha popüler. Analitik alanında çok büyük bir ihtiyaç var. Bütün büyük gruplar, analitik merkezleri kuruyor” şeklinde konuştu.

Bilişim teknolojileri alanında önümüzdeki dönemdeki gelişmelere dair öngörüsü sorulan Taşman, “Şu anda 3 tane temel şey var; biri bulut bilişim, ikincisi yapay zeka ve üçüncüsü 5G'nin yaygınlaşması. Bireysel internet, mobil internetle bu dönüşümü yaşıyoruz. En önemli iletişim katmanı 5 G olacak. Otonom arabalar, karanlık fabrikalar olacak. Bunlar yavaş yavaş evrimleşerek olacak” ifadelerini kullandı.

Kariyer ve Mezunlar Ofisimizden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da söyleşilerde farklı sektörlerden başarılı isimleri konuk ederek öğrencilerin kariyer gelişimine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin mezun olmadan iş hayatına girdiklerinde çalışacakları ortamı şimdiden tanımalarının önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Baykam, “Bunu sağlamak ve akılcı bir gelecek planlama yapmalarına yardımcı olmak için bu tür söyleşileri düzenliyoruz. Bu söyleşilerden ilkine, hem eğitim hayatında hem çalışma hayatında büyük başarılara imza atmış olan Tunç Taşman konuk oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

