Osmancık’ta vatandaşlar sokak köpeklerinden tedirgin İlçe halkı hayvan barınak yapılarak bu konunun çözüme kavuşmasını istiyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde başıboş gezen sokak köpekleri, vatandaşları tedirgin ediyor.

Osmancık’ta sayıları her geçen gün artan sokak köpekleri site bahçeleri, parklar ve sokaklarda sürü halinde gezmeye başladı. Köpeklerin sürü şeklinde gezdiğini ve özellikle küçük yaştaki çocuklara saldırma tehlikesinden endişe ettiklerini dile getiren vatandaşlar, duruma bir an önce çözüm bulunmasını istedi.



'Köpekler aç kalınca saldırıyor'

Koyun Baba Mahallesi’nde bir sitenin oyun parkında sürü halinde dolaşan köpekler, site sakinlerini tedirgin etti. Bu durumun özellikle site içerisinde bulunan çocuklar için tehlike oluşturduğunu belirten vatandaşlar oyun parkında bulunan köpeklerin bu gün iki çocuğa saldırma girişiminin vatandaşların araya girmesi ile önlendiğini söyledi.

Durumun çözümü için mahalle muhtarını aradıklarını belirten vatandaşlar, daha öncede belediyeye şikayette bulunduklarını belirterek, mahalle muhtarı Hasan Şahin ile bir araya geldi. Site sakinlerinden Nurettin Top, “Bu hayvanlara bir barınak yapılması lazım. Böyle başıboş olmaz, birilerinin sahiplenmesi gerekiyor. Burası oyun alanı, çocukları köpeklerin elinden alamıyoruz. Millet dışarıya çıkamıyor. Belediye bir barınak yapsın, toplasın. Köpekler aç kalınca da saldırıyor insanlara” dedi.

Diğer bir site sakini ise; “Hayvanları seviyoruz, elimizden geldiğince de onlara sahip çıkıyor karınlarını doyuruyoruz. Ancak sayıları gün geçtikçe artıyor. Sokaklarda, sürü halinde gezdiklerinde dışarı çıkmaktan korkuyoruz. Gün içerisinde bakkala giden bir çocuğumuzu kovaladığını duyduk, yine parkta oynayan bir çocuğumuzu bu köpeklerin kovaladığını gördük, duruma müdahale ettik. Aynı gün yaşadığımız bu iki olay üzerine muhtarımızı aradık. Birkaç gün öncede tasmasız siyah renkte bir köpek tavuğa saldırdı ve telef etti." diyerek duruma bir an önce çözüm bulunmasını istedi.



'Sokak hayvanları için barınak yapılsın'

Vatandaşlarla bir araya gelen Koyun Baba Mahallesi Muhtarı Hasan Şahin ise gün içerisinde çok sayıda kişiden konuyla ilgili telefon aldığını belirterek; “Mahallemiz Osmancık’ın en büyük mahallesi. Konuyla ilgili gelen şikayetler üzerine daha öncede belediyemize müracaat ettik, yerel idarecilerimizle yaptığımız toplantılarda da dile getirdik. Sorunun çözümü için her yere müracaatımızı yaptık. Ne olursa olsun ilçemize sokak hayvanları için bir barınağın yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.



'Barınak yapımı belediye meclisinin gündemine gelmişti'

Osmancık’ta başıboş dolaşan sokak hayvanları için barınak yapılması konusu Belediye Meclisinin 2019 Ekim ayı olağan toplantısında gündeme gelmişti. Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu raporunda, Başıboş Sokak Hayvanlarına barınak yapılması konusunda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda bağlayıcı ve kısıtlayıcı maddeler yer aldığından, konunun ilgili bakanlık ve kurumlardan görüş alınarak değerlendirilmesi gerektiği belirlenerek daha kapsamlı araştırma yapılmak üzere konu tekrar Kültür ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmişti. Ancak aradan geçen 1,5 yıllık süre içerisinde bu konuda ciddi anlamda henüz bir adım atılmadı.

