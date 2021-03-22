Çorum'da sağanak etkili oldu



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ÇORUM'da etkili olan ve 20 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda göletler oluştu, yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, 20 dakika boyunca devam etti. zaman sürdü. Kısa süreli dolu yağışının da etkili olduğu kentte yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Bir anda şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Vatandaşlar otobüs durakları ve saçak altlarında bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler, su birikintisi ve göletlere müdahale etti. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-03-22 20:02:15



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