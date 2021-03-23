Gömlek giydirdiği buzağılarını güvenlik kamerasından izliyor



Yusuf ÇINAR/OĞUZLAR, (Çorum), (DHA) ÇORUM´da hayvancılık işiyle uğraşan Ethem Kaygısız, 3 yavru buzağısına üşümesinler diye gömlek giydiriyor. Hayvanlarına gözü gibi bakan Kaygısız, yeni doğan buzağılarını güvenlik kamerasından da sürekli takip ediyor.Oğuzlar ilçesine bağlı Birtatlı Mahallesi´nin muhtarı olan Ethem Kaygısız´ın, ineği birer gün arayla 3 yavru buzağı doğurdu. Buzağılarına bir süre evinde bakan Kaygısız, daha sonra 3 yavru için ahırda yer hazırladı ancak 3 buzağı da aynı gün hastalanınca Kaygısız, veteriner hekim çağırdı. Yapılan muayenenin ardından hayvanlara serum takıldı. Ancak hayvanların sağlık sorunları düzelmedi. Kaygısız, bilgisayarın başına oturup, hayvancılıkla uğraşanlardan yardım istedi. Besicilikle uğraşan pek çok kişiyle 7 saat boyunca yazışan Kaygısız, Konya´dan bir besicinin verdiği tedavi yöntemiyle buzağılarını iyileştirdi. Kaygısız, şimdi buzağıları üşümesin diye hayvanlara gömlek giydirdi. İyileşen hayvanlarına gözü gibi bakan Kaygısız, yeni doğan buzağılarının durumunu da güvenlik kamerasından takip ediyor.

`HAYVANLARIM İYİLEŞTİ´

Muhtar Kaygısız, buzağıları hastalanınca veteriner hekim çağırdığını belirterek "Buzağılarım bir türlü iyileşmedi. Ben de bilgisayardan besicilik yapanlarla iletişime geçtim ve buzağılarımın başına gelenleri anlattım. Herkes ayrı bir yöntem uygulamamı istedi. En son Konya´dan bir besici kardeşimizin tavsiyesini uyguladım ve hayvanlarım iyileşti" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Çorum / Oğuzlar Yusuf ÇINAR

2021-03-23 13:53:51



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