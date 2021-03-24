Çorum’da Mart ayında kar sürprizi

Çorum, Mart ayında kar sürprizi yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren kentte belirli aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Hafta başından bu yana etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini kara bıraktı. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu. Vatandaşlar da güne kar sürprizi ile başladı.

Dün, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye’nin büyük bir bölümünün yağışlı olacağını duyurmuş, Çorum için de sarı kodlu uyarı geçmişti. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının Pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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