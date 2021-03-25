Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen 'İstiklal Marşını Güzel Okuma' yarışmasında dereceye giren Sungurlu Gençlik Merkezi üye gençleri, Kaymakam Fatih Görmüş tarafından hediye ile ödüllendirildi.

Ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen yarışmada Liselerde Nurefşan Uçgun birinci olurken, Ortaokul düzeyinde ise Elif Ebrar Taşova üçüncü oldu. Gençlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Görmüş, bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımın öneminden bahsederek, öğrenim hayatlarında başarılar diledi. Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen hediye takdiminde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, Gençlik Merkezi Müdür Vekili M. Esat Buğdaylı ve Gençlik Lideri Leyla Tanrıkol’da yer aldı.

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