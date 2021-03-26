Osmancık ilçe güvenlik kurulu toplantısı yapıldı

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Çorum'un Osmancık İlçesi'nde 'Toplum Destekli Polislik İlçe Güvenlik Kurulu’ toplantısı yapıldı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında Özel İdare Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen güvenlik kurulu toplantısında güvenlik hizmetlerine toplumun katılımının ve desteğinin sağlanması, güvenliğe ilişkin sorunların yerel düzeyde tespit edilmesi ve güvenlik hizmetlerinin amacı konuları görüşülerek karara bağlandı.

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