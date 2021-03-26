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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Akpay yol kontrol noktalarını denetledi

İHA

Kaymakam Akpay yol kontrol noktalarını denetledi

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, D100 karayolu üzerinde bulunan jandarma ve polis ortak kontrol noktalarını ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette kontrol noktalarında alınan tedbirleri yerinde inceleyen Akpay, son durum hakkında bilgi alarak, güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi. Ziyaretleri sırasında kaymakam Akpay’a, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Nuri Uyar eşlik ettiler.

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