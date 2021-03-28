Kore gazisi Kabasakal son yolculuğuna uğurlandı

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Çorum’da hayatını kaybeden Kore gazisi Rıza Kabasakal, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

92 yaşındaki Kore gazisi Rıza Kabasakal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Kabasakal için merkeze bağlı Beydili köyünde tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu,Belediye Başkan Vekili Turhan Candan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kore gazisi Kabasakal’ın cenazesi Müftü Muharrem Biçer’in kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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