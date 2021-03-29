Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı (2)

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KAZA KAMERADA

Çorum'da, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı, 3´ü sağlık görevlisi 7 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; siren lambaları yanan seyir halindeki ambulansın çarptığı otomobilin savrulup, kaldırıma çıktığı anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-03-29 00:16:06



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