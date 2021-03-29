Çorum’da bir apartman karantinaya alındı

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Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada Gülabibey mahallesi Bağcılar 65. Sokak'ta bir apartmanda 9 hanenin 6’sında korona virüs testleri pozitif çıkan kişilerin bulunduğu tespit edildi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan İl Hıfzısıhha Kurulu toplantısında salgının yayılımının önlenmesi, olası bulaşmaların önüne geçilmesi, halk sağlığının korunması amacıyla apartmanın 10 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Apartman sakinlerinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek birimleri tarafından karşılanacak.

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