Başkan Sülük’ten kütüphaneye destek

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Sallilerbaşı Çarşısı’nda kurulacak olan kütüphaneye kitap bağışında bulundu.

Kurulumu devam eden Yeşil İskilip Kıraathanesi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçeye kazandırdıkları kütüphaneden dolayı fotoğraf sanatçısı Ömer Erdoğan’a teşekkür etti. Salilerbaşı Çarsısında Nostalji Sokağı kurmayı planladıklarını dile getiren Erdoğan ise Başkan Sülük’ten destek istedi.

Bugüne kadar yaptıkları her projede başkan Sülük’ün yanlarında olduğunu vurgulayan Erdoğan, ”Bugün ziyaretimize gelerek bizleri onurlandırdığı ve Yeşil İskilip Kıraathanesi’ne hediye ettiği kitaplar için ayrıca teşekkür ederim ” dedi.

Başkan Ali Sülük ise, “Halkımıza hizmet edecek olan Yeşil İskilip Kıraathanesi’ne hazırladığımız kitaplarımızı hediye ederek, eğitime faydalı olacak her işin içinde olmaya devam edeceğiz. Yeter ki bilinçli ve eğitimli bir nesil yetişsin. Kurulmasından, yaşatılmasına kadar her alanda önüne çıkacak engelleri beraber aşacağız. İlçemiz okuma meraklılarına ve eğitim camiasına bir güzel eser kazandırılacak olmasından dolayı sevinçliyiz" ifadelerini kullandı

