Korona virüs salgınında 3. dalganın yaşandığını dile getiren Çorum’da Vali Çiftçi uyardı “Vaka sayılarındaki artışlar hastanelerdeki yatış oranlarına, entübe oranlarına aynı şekilde vefat sayılarına yansımadı” “Hastanemiz şu anda yükü kaldırabilecek durumda, yüksek risk grubunda olsak da alınan tedbirlere uyarak virüsü alt edebileceğimizi düşünüyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs salgınında 3. dalganın yaşandığını dile getiren Çorum’da Vali Çiftçi uyardı “Vaka sayılarındaki artışlar hastanelerdeki yatış oranlarına, entübe oranlarına aynı şekilde vefat sayılarına yansımadı” “Hastanemiz şu anda yükü kaldırabilecek durumda, yüksek risk grubunda olsak da alınan tedbirlere uyarak virüsü alt edebileceğimizi düşünüyoruz”

İHA

Korona virüs salgınında 3. dalganın yaşandığını dile getiren Çorum’da Vali Çiftçi uyardı “Vaka sayılarındaki artışlar hastanelerdeki yatış oranlarına, entübe oranlarına aynı şekilde vefat sayılarına yansımadı” “Hastanemiz şu anda yükü kaldırabilecek durumda, yüksek risk grubunda olsak da alınan tedbirlere uyarak virüsü alt edebileceğimizi düşünüyoruz”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, korona virüs salgınında 3.dalganın yaşandığını belirterek, “Vaka sayılarındaki artışlar hastanelerdeki yatış oranlarına, entübe oranlarına aynı şekilde vefat sayılarına yansımadı. Hastanemiz şu anda yükü kaldırabilecek durumda. Her ne kadar kırmızı bölgeye geçmiş olsak da alınan tedbirlere uyarak virüsü alt edebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.
Vali Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın “Kırmızı Çizgi” uygulaması kapsamında Hürriyet meydanında düzenlenen farkındalık programına katıldı. Vali Çiftçi, programda son günlerde korona virüs vakaları ve alınan tedbirler hakkında açıklamada bulundu.
2 Mart’tan itibaren Türkiye’de kontrollü sosyalleşme, normalleşme döneminin başladığını hatırlatan Vali Çiftçi, “Kontrolleşmenin ilk başladığı dönemde Çorum’da vaka sayısı 100 binde 28 iken sarı riskli iller arasında yer alıyorduk. Ardından bir hafta sonra tablo yenilendiğinde vaka sayımız 100 binde 44, sonra 100 binde 74 bir sonraki geçtiğimiz hafta ise 100 binde 138’e yükseldi. Şu anda vaka sayımız 100 binde 164. Sarı bölgeden önce turuncu bölgeye, sonrasında ise kırmızı bölgeye geçmiş olduk. Vaka sayılarındaki artışlar hastanelerdeki yatış oranlarına, entübe oranlarına aynı şekilde vefat sayılarına yansımadı. Hastanemiz şu anda yükü kaldırabilecek durumda. Her ne kadar kırmızı bölgeye geçmiş olsak da alınan tedbirlere uyarak virüsü alt edebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.
“Okullarımızda 8 ila 12 sınıflar, ana sınıflar, ilkokulun dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimlerde uzaktan eğitime geçme kararı aldık”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında yeni tedbirler alındığını anlatan Vali Çiftçi, “Kamuoyuna açıklandı. İl Hıfzısıhha Kurulu’na bırakılan konular var. En başta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Yetki verilen diğer hususlar konusunda da İl Hıfzısıhha Kurulumuzu toplayıp orada alınması gereken tedbirleri değerlendireceğiz. Milli Eğitim Müdürlüğü’müzle görüştük. Okullarımızda 8 ila 12 sınıflar, ana sınıfları, ilkokulun dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimlerde tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık. Bugün itibariyle uygulamaya başladık” ifadelerini kullandı.

“3. dalgayı yaşıyoruz”
Korona virüs vakalarının ülke genelinde yükseldiğine vurgu yapan Vali Çiftçi, “Vaka sayılarının sadece Çorum’da yükselmiyor. Daha önce sarı ve mavi bölgede yer alan illerimizin turuncu ve kırmızı bölgede yer aldığını görüyoruz. Tüm Türkiye’de 3’üncü bir dalgayı yaşıyoruz. Mutant virüsünün biraz yayılım hızından da kaynaklanıyor. Tüm Türkiye’yi etkileyen bir durum var. İlimizde de yansımalar var. Özel bir spesifik açıklaması yok bunun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

At arabasından düşen sürücü yaralandı
YEREL HABERLER At arabasından düşen sürücü yaralandı
Polisten kaçan at arabası sürücüsüne 'At arabası sürücüsü sağa çek' anonsu
YEREL HABERLER Polisten kaçan at arabası sürücüsüne 'At arabası ...
Hayırsever vatandaşa teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Hayırsever vatandaşa teşekkür belgesi
Sungurlu'da hatalı parklara göz açtırılmayacak
YEREL HABERLER Sungurlu'da hatalı parklara göz açtırılmayacak
Çorum’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çorum’da bir köy karantinaya alındı
Başkan Sülük’ten kütüphaneye destek
YEREL HABERLER Başkan Sülük’ten kütüphaneye destek
“Saz”lı uyuşturucu sevkiyatı narkotimlere katıldı
YEREL HABERLER “Saz”lı uyuşturucu sevkiyatı narkotimlere katıldı
Çorum’da bir apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çorum’da bir apartman karantinaya alındı
Park halindeki römorka çarpan otomobil takla attı
YEREL HABERLER Park halindeki römorka çarpan otomobil takla attı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı (2)
YEREL HABERLER Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı (2)
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ve otomobilin karıştığı kaza kamerada Kazada 3’ü sağlık görevlisi 7 kişi yaralandı Kaza sonrasında yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulans ve otomobilin karıştığı kaza ...
Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı Kazanın ardından 112 görevlilerinin yaşadığı şok yüzlerine yansıdı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 ...
Osmancık’ta 130 ünite kan bağışı yapıldı
YEREL HABERLER Osmancık’ta 130 ünite kan bağışı yapıldı
Çorum'da İnal köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çorum'da İnal köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı
Çorum'a Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak EGM İnşaat Emlak Daire Başkanı Poçan, Polis Moral Eğitim Merkezi'nin yerinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Çorum'a Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak EGM ...
Kore gazisi Kabasakal son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore gazisi Kabasakal son yolculuğuna uğurlandı