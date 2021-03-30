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'Sosyal mesafe' unutuldu; şapka dağıtımını polis müdürü durdurdu

DHA

'Sosyal mesafe' unutuldu; şapka dağıtımını polis müdürü durdurdu


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yaya önceliğini vurgulamak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında Çorum´da yaya geçitlerinde boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışması gerçekleştirdi. Uygulamaya katılan Vali Mustafa Çiftçi´nin alandan ayrılmasının ardından vatandaşlar, dağıtılan şapkalardan alabilmek için sosyal mesafeyi hiçe sayınca ekipler zor anlar yaşadı. Araya girerek uyarılarda bulunan Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, şapka dağıtımını durdurmak zorunda kaldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliğini vurgulamak amacıyla başlattığı uygulama kapsamında Çorum´da, Vali Mustafa Çiftçi´nin de katılımıyla yaya geçitlerinde boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışması yapıldı. Gazi Caddesi´nde düzenlenen etkinlikte; yaya geçitlerinde önlem alan trafik ekipleri vatandaşların rahatça karşıdan karşıya geçebilmeleri için araçlar durdurulup yayalara öncelik verildi. Polis memuru Ömer Oğuzkan, yaşlı bir kadının elinden tutup, yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. Vali Mustafa Çiftçi, eline rulo alıp yol çizgisi boyadı. Uygulamanın ardından açıklamada bulunan Vali Çiftçi, "2011 yılı ile 2020 yılı eylem planında trafik kazalarının önüne geçmede yapılan denetim ve çalışmalarla öngörülen hedeflerde Türkiye´de en başarılı Çorum olmuştur" dedi.
YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI
Koronavirüs ile mücadele kapsamında kentte ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12´nci sınıflar hariç, uzaktan eğitime geçildiğini belirten Vali Çiftçi, "Bu nedenle Milli Eğitim Müdürümüz ile de görüştüm. Okullarımızda 8, 12´nci sınıflar, ana sınıfları ve ilkokulların dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık. Bugün itibari ile okullarımızda uygulamaya başladık" diye konuştu.
Etkinliğe katılanlarla kent sakinlerine salgın tedbirlerine uymaları yönünde uyarılarda bulunan Vali Çiftçi, daha sonra alandan ayrıldı.
ŞAPKA DAĞITIMINDA MESAFE UNUTULDU
Vali Çiftçi´nin ayrılmasının ardından ekiplerce, bedava şapka dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşlar, dağıtılan şapkalardan alabilmek için sosyal mesafeyi hiçe sayınca ekipler zor anlar yaşadı. Bunun üzerine Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, araya girerek vatandaşları uyardı. "Biz sizin için buradayız ama bu görüntüler hiç olmadı. Lütfen sosyal mesafemize dikkat edelim. Çorum kırmızı iller arasına girdi. Ne olur tedbirlere uyarak yeniden maviye dönüştürelim. Allah rızası için sosyal mesafenize dikkat edin" diyen Demir, şapka dağıtımını durdurdu.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-03-30 15:38:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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